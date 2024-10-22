Около 4 тыс задач по ликвидации грызунов в подъездах Подмосковья решили в 2024 году

С начала года в многоквартирных домах Подмосковья специалистами коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отработано 3,7 тыс. заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дезинсекция и дератизация мест общего пользования — обязанность управляющей организации при появлении «незваных гостей».

Своевременно принятые меры позволяют не допустить размножение вредителей и обеспечить безопасность жильцов.

Важно отметить, что после поступления обращения от граждан УК обязана провести все необходимые санитарные мероприятия.

Если в местах общего пользования завелись вредители, то нужно обращаться в свою управляющую организацию. Если УК бездействует, следует обратиться в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.