Около 300 выездов совершили специалисты Подмосковья за противопожарный период

Специалисты ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ «МОС АВС») подвели итоги работы в течение пожароопасного периода 2025 года. Ключевой задачей учреждения являлось предотвращение возгораний на торфяных массивах Подмосковья, находящихся в его оперативном управлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В рамках ежедневного мониторинга уровня грунтовых вод и влажности торфа, который велся с 27 апреля, инженерно-технический персонал совершил 272 выезда на объекты. Мониторинг проводился с использованием мобильного приложения, что позволило в режиме онлайн фиксировать данные с геопривязкой и оперативно передавать их в Центр управления регионом для анализа и принятия управленческих решений.

«Комплексный и технологичный подход к контролю за состоянием торфяников является залогом эффективной противопожарной безопасности. Каждый выезд специалиста — это не просто сбор данных, а элемент масштабной системы предупреждения угроз. Результатом этой работы стало полное отсутствие возгораний торфа на закрепленных за нами комплексах ГТС», — отметил министр энергетики Московской области Московской области Сергей Воропанов.

В ведомстве добавили, что для поддержания необходимого уровня влажности было обеспечено пополнение водных запасов. За отчетный период мобильными насосными станциями на обводняемые территории перекачано почти пять миллионов кубометров воды из дополнительных источников.

Помимо мониторинга также была проведена масштабная подготовительная работа. Так, до начала пожароопасного сезона завершен текущий ремонт 62 километров линейных и 21 отдельно стоящего гидротехнического сооружения. Кроме того, был сформирован нештатный противопожарный отряд численностью 126 человек, укомплектованный 27 единицами специализированной техники и необходимым оборудованием, а также проведена информационная работа с населением через онлайн-ресурсы и дачные объединения, а также установлены предупреждающие аншлаги.

Благодаря реализации всего комплекса запланированных мероприятий, на всей площади комплексов ГТС общей площадью 73 тыс. гектаров возгораний торфа не зафиксировано. Выявленные на сопредельных территориях незначительные возгорания были ликвидированы в кратчайшие сроки. Все системы находятся в штатном режиме и готовы к дальнейшей эксплуатации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.