Около 270 км сетей водоснабжения планируют построить в Подмосковье в 2026 году

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируется построить 96 объектов систем водоснабжения и водоотведения и 270 километров сетей.

«Если говорить по программе 2026 года, в этом году нам нужно ввести 96 объектов на 12,4 миллиарда рублей с охватом на 335 тысяч жителей. Это примерно 270 километров сетей водоснабжения и водоотведения и 37 площадных объектов. Это очень масштабная программа и в этом году мы многое делаем по воде», — сказал Григорьев.

Он уточнил, что в фазе строительства находится 68 объектов.

Ранее Воробьев заявил, что программа обновления систем водоснабжения и водоотведения в Московской области должна идти строго по графику.

«Напомню, что мы действуем в рамках национального проекта, и указом президента, и в федеральном бюджете предусмотрено заметное участие всего, что касается модернизации очистных сооружений», — сказал губернатор.

