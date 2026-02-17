Около 20 тыс кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

За ночь в Нижнем Новгороде выпало 25 см снега, а на отдельных участках — до 40 см, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию города.

С вечера 16 февраля до утра 17 февраля магистральные дороги города были более 3 раз очищены от снежных заносов и обработаны от наледи. На эти цели, включая обработку тротуаров, было использовано свыше 2 тыс. т песко-соляной смеси, 390 т технической соли, а также 230 т реагентов.

Работы продолжаются: с 7:00 задействована дневная смена. Для минимизации заторов уборку начали с дальних дорог.

В текущий момент спецтехника постепенно перемещается к центральным районам города. За сутки силами дорожных служб с городских территорий было вывезено приблизительно 20 тыс. кубометров снега.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.