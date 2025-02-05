Около 16 тыс жителей Ленинского округа обеспечены чистой водой за три года

Благодаря реализации комплекса мероприятий в рамках губернаторской программы «Чистая вода» с начала 2022 года качественная питьевая вода пришла в дома порядка 16 тысяч жителей подмосковного Ленинского городского округа. За 3 года построены и модернизированы 4 ВЗУ и 6 км водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Реконструкция водозаборного узла в Петровском позволила обеспечить чистой водой 1 300 жителей поселка, а также детский сад и школу. Благодаря новому ВЗУ в деревне Дроздово мощностью 1200 кубометров в сутки питьевой водой обеспечены около 4000 жителей, а строительство ВЗУ на 450 кубов в сутки позволило наладить качественное водоснабжение в деревнях Орлово и Богданиха, а также в прилегающих СНТ», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Кроме того, завершается реконструкция водозаборного узла в поселке Горки Ленинские, где требовалось обновление двух артезианских скважин и бурение новой. Также здесь полностью обновили резервуары чистой воды и построили новое здание водоподготовки.

Помимо строительства и модернизации ВЗУ, в округе проведены новые водопроводные сети в селе Булатниково протяженностью 6 км, а на 2025 год запланировано строительство водопровода в Беседах и Мильково для подключения к ВЗУ в Дроздово. Все мероприятия программы «Чистая вода» осуществляются в рамках госпрограммы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры и нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Для нас принципиально важно иметь надежное водоснабжение для жителей, а также для объектов социальной инфраструктуры, таких как детские сады, школы и медучреждения», — отметил Каторова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.