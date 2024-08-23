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Около 10 встреч проведено с жителями Истры за прошедшую неделю

В Истре профильные заместители главы администрации округа, а также представители ресурсоснабжающих компаний провели около 10 встреч за прошедшую неделю; Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это традиционные встречи с населением в формате живого диалога. Жители смогли озвучить свои вопросы в самых разных сферах — ЖКХ, медицина, комплексное благоустройство дворовых территорий и многое другое.

Поговорили о графике уборки территорий во дворах, своевременном вывозе бытовых отходов с контейнерных площадок, установке искусственных неровностей по ограничению скорости для транспорта и других актуальных вопросах.

Были также затронуты темы соблюдения правил пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период.

Такой формат общения с гражданами позволяет решать многие волнующие их проблемы на местах. Вопросы, требующие детальной проработки, ответственными лицами были взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.