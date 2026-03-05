Офисы МосОблЕИРЦ в Подмосковье изменят график с 7 по 10 марта

Офисы Единого расчетного центра Подмосковья изменят режим работы в связи с празднованием Международного женского дня. 7 марта большинство клиентских офисов закроется на час раньше, 8 и 9 марта они будут закрыты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По информации центра, 8 и 9 марта объявлены выходными днями для всех клиентских офисов. 10 марта не будут работать центральные офисы компании.

Подробный график работы подразделений «МосОблЕИРЦ» с 7 по 10 марта размещен на официальном сайте организации.

В праздничные и будние дни жители могут решить вопросы по коммунальным расчетам дистанционно — через личный кабинет на сайте мособлеирц.рф, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по телефону +7 (499) 444-01-00. Онлайн-сервисы работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

К обычному режиму работы офисы вернутся 11 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.