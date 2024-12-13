сегодня в 18:45

Очередную котельную приведут в порядок в Подмосковье

Котельную № 17 в деревне Введенское округа Лотошино планируют реконструировать в 2026 году. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа Лотошино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Реконструкция котельной № 17 пройдет по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, д. Введенское, ул. Микрорайон, д. 11а (в т. ч. ПИР).

Планируется в рамках проведения закупки реконструировать котельную мощностью 4 МВт. Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.