Новый самосвал поступил в автопарк МБУ «Благоустройство» округа Кашира

Новый самосвал поступил в МБУ «Благоустройство» подмосковной Каширы в рамках запланированного финансирования. Автомобиль уже прошел все необходимые процедуры по оформлению документов и уже вышел на дороги муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новый автомобиль МАЗ — надежный и экономичный, а объемная платформа площадью 33,3 куб. метров с трехсторонней разгрузкой делает его одним из самых удобных и практичных самосвалов. Машина оборудована ГЛОНАСС», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.

Летом машины используются для перевозки порубочных материалов и песка, зимой помогают вывозить снег, а также для выполнения других работ для нужд МБУ. В скором времени в автопарке МБУ «Благоустройство» появится еще ломовоз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.