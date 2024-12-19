Новые российские системы тестирования электросетей показали в Москве

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Российский центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» представил современную систему тестирования электрооборудования на Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС), который прошел в Москве в декабре, сообщает RuNews24.ru .

«Экспонента» продемонстрировала возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ (КПМ РИТМ). Такая разработка требуется, например, для тестирования работы систем ликвидации аварий на подстанциях.

Посетители форума смогли провести эксперимент: нажать на красную кнопку, вызвав короткое замыкание в цифровой модели энергосистемы, и наблюдать, как реальное устройство защиты подстанции, подключенное к КПМ РИТМ, реагирует на аварию: оперативно производит отключение поврежденных участков сети и восстанавливает ее нормальную работы, говорится в сообщении.

Таким образом, КПМ помогает экономить деньги: не нужно строить тестовую сеть и закупать дорогостоящее оборудование для проведения «натурных» испытаний, отмечается в сообщении.

Для этого и существует КПМ РИТМ и математическая среда Engee, моделирующая реальные физические объекты для испытаний.