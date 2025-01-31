Новые очистные сооружения в Сергиевом Посаде построят к концу 2025 года

Новые очистные сооружения в Сергиевом Посаде заработают к концу 2025 года. Они придут на смену тем, что построены в 1972 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергиев Посад значительно разросся, да и оборудование, отработавшее около 60 лет, поизносилось так, что вопрос о строительстве новых очистных стоял остро. Его начали обсуждать в 2019 году. Была проведена большая подготовительная работа при участии депутата Государственной думы Сергея Пахомова. Финансируется масштабный проект из бюджета Московской области, на его реализацию выделено 4,6 миллиарда рублей.

К вопросу водоотведения подошли в округе комплексно, потому не только строят очистные, но и в рамках Стратегии развития города масштабно меняют канализационные сети в Сергиевом Посаде. В частности, будет полностью переложен главный городской коллектор.

Построить новые очистные в микрорайоне Птицеград в Сергиевом Посаде планируют до конца 2025 года. На сегодняшний день выполнено 35% от запланированного объема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.