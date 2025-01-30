Новые газораспределительные сети строятся в 2 деревнях Наро-Фоминского округа

«Мособлгаз» начал строительство новых газопроводов в 36 населенных пунктах Подмосковья по губернаторской программе. В губернаторскую программу газификации в 2025 году вошел и Наро-Фоминский городской округ. Сейчас новые газораспределительные сети строятся в деревнях Клово и Мельниково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы подключить дома к газу, жителям необходимо подать заявки на «Социальную газификацию».

Всего по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в этом году «Мособлгаз» построит 300 км новых газопроводов, к газу смогут подключиться 9,2 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.