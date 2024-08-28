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Новую блочно-модульную котельную в Озерах запустят до конца года

Новую блочно-модульную котельную в городе Озеры округа Коломна запустят уже в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Ленина продолжается строительство современного теплоисточника, который в скором будущем позволит обеспечить более 2 тыс. человек населения бесперебойными качественными услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Их выполнение проверили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

«Автоматизация и энергоэффективность являются ключевыми достоинствами новых котельных. Стабильная подача горячей воды и тепла современным оборудованием в новых теплоисточниках обеспечивает потребителям уверенность в высоком и постоянном качестве жилищно-коммунальных услуг», — рассказал Гречищев.

Система выработки и подачи тепла в новых блочно-модульных котельных автоматическая и не требует непосредственного участия персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.