Новостройку в Сергиевом Посаде подключают к инженерным сетям

Депутат Госдумы Сергей Пахомов и врип главы Сергиево-Посадского городского округа Сергей Тостановский заехали на стройплощадку домов, куда по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда переедет 429 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте ведутся работы по монтажу отопления, щитов электроснабжения и слаботочных сетей, армированию полов, прокладке сантехнических стояков, штроблению стен и перегородок под скрытую проводку и квартирные щитки. По водо, электроснабжению и канализации со стороны ресурсоснабжающих организаций все работы выполнены. Подрядчику, ООО «Стройкомплекс», предстоит смонтировать вводно-распределительное устройство, индивидуальный тепловой пункт, насосную станцию. Эти работы необходимо выполнить в ближайшие недели, чтобы в холода многоэтажка вошла с подключенными коммуникациями.

«Одна из ключевых проблем на объекте, которую мы решаем — запуск тепла. Технологическое присоединение к сетям получается дороже и дольше, чем проектирование и строительство собственной газовой котельной. Принципиально все договоренности по этому вопросу достигнуты, курирующий стройку заместитель будет лично отвечать за скорость и качество работ, но отопление должно здесь появиться уже в этот осенне-зимний период», — отметил Сергей Пахомов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.