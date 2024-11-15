Новая трансформаторная подстанция заработала в Чехове

Глава г. о. Чехов Михаил Собакин совместно с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным и генеральным директором «Россети Московский регион» Александром Пятигором ввели в эксплуатацию новую подстанцию 35 кВ «Бегичево» трансформаторной мощностью в 12,6 МВА. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подстанция обеспечит электроснабжение деревни Бегичево и близлежащих населенных пунктов, в которых проживает около 25 тысяч человек.

Открытие подстанции позволит разгрузить питающий центр «Елохово», который до этого доставлял электроэнергию до потребителей близлежащих деревень и садовых товариществ.

Подстанция полностью автоматизирована и не требует присутствия персонала. Управление ею осуществляется дистанционно с диспетчерского щита. За подстанцией ведется наблюдение в соответствии со всеми новыми требованиями. Все оборудование подстанции произведено в России.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что запуск новой подстанции — это еще один шаг в реализации программы повышения энергонадежности для жителей.

«В этом году в г. о. Чехов энергетики компании провели работу по обновлению электрооборудования: реконструированы 82 трансформаторные подстанции, 63 км линий электропередачи, установлены 5 пунктов автоматического регулирования напряжения, заменены 10 трансформаторов, введена в работу мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая». Работы по повышению надежности и качества электроснабжения в округе продолжаются», — отметил глава округа.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.