Новая котельная в Дмитровском округе обеспечит теплом около 3,5 тыс жителей

Строительство блочно-модульной котельной на Рабочей улице в поселке Икша вышло на финальную стадию. Работы планируют завершить до конца ноября 2026 года, приемку — до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная в Икше заменит устаревшую и обеспечит теплом около 3,5 тыс. жителей и порядка пяти социальных объектов. Ее строят по народной программе «Единой России» в рамках модернизации теплоснабжения региона.

Строители подготовили фундамент и каркас, смонтировали стены и кровлю. Установлены четыре котла общей мощностью 11 МВт, четыре пластинчатых теплообменника и мачта под дымоходные трубы, выполнены врезки в теплосеть. Сейчас идут обвязка коллектора котлового оборудования, монтаж труб коллектора на стойки и устройство фундаментов под опоры. На площадке работают 13 человек, включая сварщиков и слесарей.

Ход работ проверили депутаты фракции «Единая Россия» Денис Успехов и Петр Прокопык, представители «Дмитровского ЖКХ», управления капстроительства и местные жители.

«Задача подрядчика — не сбавлять темп и завершить все работы в заявленный срок», — отметил Денис Успехов.

«Старая котельная давно просила замены, а новая — это совсем другой уровень», — добавила жительница Икши Светлана.

Автоматизированная система управления позволит контролировать оборудование в реальном времени, резервные блоки повысят надежность теплоснабжения. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года, приемку — до конца декабря.

В новую Народную программу от жителей Подмосковья поступило более 160 тыс. наказов по теме ЖКХ — на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают снижение числа запросов с повышением качества услуг. За пять лет в регионе провели самую масштабную в его истории модернизацию ЖКХ. До 2031 года планируют реконструировать более 550 коммунальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.