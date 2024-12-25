сегодня в 14:23

Нарушителей в Рузе и Лотошине оштрафовали за незаконный сброс отходов

Двойное нарушение природоохранного законодательства установили инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области с помощью сотрудников полиции. Протоколы об административных нарушениях правоохранители направили в министерство для назначения наказания. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В Рузском городском округе водитель автоцистерны, принадлежащей одному из пищевых предприятий, загрузил ее жидкими отходами и направился в окрестности деревни Горбово, где слил содержимое цистерны на открытый грунт вблизи животноводческой фермы.

В поселке Лотошино местная жительница, управляя автомобилем, выгрузила отходы на почву вне специализированной площадки для накопления отходов.

Рассмотрев протоколы об административных нарушениях, специалисты Минэкологии назначили обоим нарушителям административные наказания в виде штрафов на общую сумму 55 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что аналогичному наказанию в Рузском округе подвергнут водитель специализированной техники, который сбросил на почву жидкие отходы вблизи деревни Васильевское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.