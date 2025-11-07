Нарушителей у контейнерных площадок в Подмосковье оштрафовали на 1,9 млн рублей

На территории Московской области работа по пресечению нарушений, связанных с парковкой автомобилей вблизи контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов, продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Благодаря активности жителей и использованию мобильного приложения «Народный инспектор» в октябре удалось выявить и привлечь к ответственности 340 автовладельцев. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 950 000 рублей.

Нарушители фиксировались через приложение «Народный инспектор»: граждане направляли обращения с доказательствами неправомерной парковки, препятствующей вывозу ТКО.

Топ‑5 муниципалитетов по числу нарушений:

Одинцовский — 91 случай;

Ленинский — 47;

Красногорск — 42;

Балашиха — 15;

Мытищи — 14.

Ранее Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава.

Механизм обратной связи через мобильное приложение доказал свою эффективность — он позволяет оперативно реагировать на нарушения и поддерживать порядок на контейнерных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.