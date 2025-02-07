Нарушения в сбросе отходов в контейнеры зафиксированы в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминском городском округе были зафиксированы новые нарушения сброса мусора в контейнеры по адресу: г. Апрелевка, ул. Комсомольская, 22, сообщает пресс-служба администрации округа.
Нарушения включают несанкционированный сброс строительных отходов, смешивание органических и неорганических материалов, а также размещение крупногабаритного мусора в обычные контейнеры. Все эти действия не только нарушают нормы санитарии, но и наносят вред экологии округа, создавая дополнительные проблемы для системы сборки и утилизации отходов.
Сброс мусора в неположенных местах может привести к штрафам для нарушителей.
Размер штрафа:
- для граждан — до 70 тысяч рублей,
- для должностных лиц — до 100 тысяч,
- для юрлиц — до 200 тысяч рублей.
Всех граждан призывают проявлять сознательность и уважение к окружающей среде, соблюдать правила утилизации отходов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.