Награждены победительницы первого Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ»

Инициатива была организована партпроектом «Школа грамотного потребителя» при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Церемония награждения состоялась в Центральном исполнительном комитете партии. Конкурс «Краса ЖКХ» призван показать масштаб женского профессионального участия в отрасли, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Сам конкурс вырос из регионального проекта, а сегодня мы чествуем победительниц из 22 регионов. Такие конкурсы важны, чтобы показать, что любое производство — это, прежде всего, люди. Люди красивые и талантливые, как участницы конкурса. Признание значимости человека для конкретного коллектива и отрасли в целом, всегда помогают ему достигать новых успехов. В этом смысле, наши конкурсантки могут быть примером для коллег. Искренне желаю всем им успехов. Уверен, в следующем году мы будем вручать награды участницам со всей страны», — отметил Владимир Якушев.

В свою очередь федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что на конкурс поступило порядка 370 заявок из разных субъектов страны.

«Цифра почти символичная, учитывая, что в этом году мы отмечаем 375-летие отрасли ЖКХ в России. Кроме того, год проходит под знаком Года семьи. А женщина в семье всегда играет особую роль. Её труд — основа благополучия. В нашей отрасли также. Очень многое женщины выполняют наравне с мужчинами. В том числе, в областях, где требуется крепкая сила», — подчеркнул он.

Инициатор конкурса, координатор «Школы грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова рассказала, что участницы конкурса представляют больше 12 областей, 5 республик, 2 автономных округа.

«Мы, как организаторы, очень горды тем, что можем рассказать о каждой из них, показать их непростой труд. Обязательно наш конкурс продолжим. Уверена, он поможет пополнить отрасль новыми кадрами, в которых мы нуждаемся. И принесёт пользу в реализацию национальных проектов по созданию качественной городской среды, инфраструктуры для жизни», — резюмировала она.

Московская область оказалась в числе лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу победительниц. Сразу 41 участница получила свой заслуженный приз.