На стратегической сессии в Подмосковье выработали критерии оценки МБУ

В рамках сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания 2024-2025» Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья совместно с Московским областным Учебным центром на практике проверило профессиональные компетенции руководителей учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

Всех участников поделили на 8 команд. Им было предложено несколько задач:

на скорость оштрафовать автомобиль за неправильную парковку у контейнерных площадок;

разработать проект организации дорожного движения во дворе;

расположить дворников по территории двора наиболее рациональным способом.

«В первую очередь наша цель — обеспечить своевременное выполнение специалистами коммунального хозяйства всех работ: от ремонта площадок до уборки снега. Удовлетворенность жителей — основной показатель качества предоставления этих услуг. Сегодня с помощью онлайн-голосований мы увидели сильные и слабые стороны, которые требуют особого внимания и анализа. Есть над чем работать, поэтому будем проводить подобные семинары с представителями МБУ значительно чаще», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе практической части сессии руководители МБУ смогли также самостоятельно разработать критерии эффективной работы МБУ, среди них:

укомплектованность штата;

количество жалоб жителей;

содержание склада;

наличие собственной рабочей бригады.

Завершилось мероприятие викториной на профессиональную тематику, в ходе которой участники смогли проявить свои компетенции и побороться за ценный приз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.