На станции водоочистки в Богородском округе начались пусконаладочные работы

На станции водоочистки, предназначенной для обеспечения чистой водой жителей микрорайона Заречье в Ногинске, начались пусконаладочные работы. Сейчас подрядчик выполняет промывку систем водоснабжения. Эта процедура займет около двух недель, после чего чистая вода поступит в сеть, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

После этого водоканал будет выполнять промывку сетей водоснабжения, чтобы смыть грязь, накопившуюся в процессе эксплуатации. В течение месяца, как раз столько потребуется на проведение этих работ, возможны временные изменения в качестве воды, подаваемой в дома жителей.

Пусконаладочные работы будут продолжены до завершения всех технологических процессов. На текущий момент завершены установка оборудования и монтаж коммуникаций, подано электричество. В составе основного оборудования — большая фильтрационная станция. К ней отдельно построена насосная станция второго подъема. На участке установлены два резервуара с чистой водой объемом по 1,5 тысячи кубических метров. Они служат для выравнивания потока воды и стабилизации ее подачи в сеть. Ожидаемый эффект после сдачи в работу станции — обеспечение 30 тысяч жителей микрорайона Заречье чистой и качественной водой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.