На регпортале Подмосковья открыт 8-й отбор на получение ИТ-грантов

На региональном портале госуслуг Московской области стартовал очередной отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Развитие ИТ-направления сегодня является ключевым фактором для формирования конкурентоспособной экономики. Поддержка технологических компаний и предоставление грантов создают условия для внедрения передовых решений и стимулируют рост числа инновационных проектов. Это позволяет Подмосковью оставаться одним из ведущих центров цифровой трансформации страны» — прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.