На регпортале Подмосковья можно подать заявку на замену газового оборудования

В Московской области появилась новая онлайн-услуга по замене газового оборудования. Подать заявку теперь можно в электронном виде через региональный портал. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В нашем регионе в «цифру» переводится все больше услуг. Уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста теперь можно онлайн. Для этого потребуется заполнить небольшую форму в карточке услуги. Кроме того, в электронную форму внедрен сервис предпроверки наличия лицевого счета в системе «АО Мособлгаз». Он позволит убедиться, что организация обслуживает абонента и может направить мастера для проведения необходимых работ», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если у плиты, бойлера, генератора, котла или другого газового оборудования истек срок эксплуатации, техника сломалась либо собственник решил поменять ее на новую, то необходимо уведомить об этом газовую службу. При этом установить оборудование может только специалист этой организации. Производить замену самостоятельно, без привлечения газовой службы, запрещено.

Услуга «Замена/изменение состава газоиспользующего оборудования без изменения максимального часового расхода газа» доступна для физических лиц на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА. В онлайн-форме следует указать, какое оборудование нужно заменить, отметить адрес объекта, номер лицевого счета и дату проведения работ. После этого можно проверить корректность заполнения заявки и отправить ее.

Ведомство рассмотрит заявление в течение трех рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.