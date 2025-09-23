На остановках и в парках могут появиться светящиеся мусорные урны с надписями

В рамках развития городской инфраструктуры и повышения экологической культуры в общественных пространствах российский школьник Александр Бочкарев разработал уникальное решение — контейнеры для мусора с подсвечиваемыми надписями «Люменурна». Идея была вдохновлена биолюминесцентными растениями. Экологические послания, выполненные с использованием люминесцентных материалов, создают мягкое свечение в темное время суток. Об этом сообщают создатели экостартапов.

Такие подсвечиваемые экологические надписи привлекают внимание к контейнерам для отходов, способствуя формированию экологической культуры, что в итоге помогает снизить количество мусора в неположенных местах. Контейнеры уже производятся под брендом «Люменурна», что позволяет масштабировать проект и делать города чище и комфортнее.

Такой дизайн контейнеров может стать символом чистоты городов и заботы об окружающей среде, сочетая в себе функциональность и философию, изюминка которой видна даже в самую темную ночь.

Автор светящихся мусорных контейнеров «Люменурна» Александр Бочкарев подчеркивает, что природа — эго нечто большее, чем просто ландшафты и животные.

«Она является нашим всем, нашим дыханием, нашим укрытием. Берегите природу, ведь она единственная», — сказал школьник.

Проект реализован в рамках молодежного онлайн-кластера природоподобных технологий под руководством Ольги Лавлинской, где школьники создают эскизы идей в скетчбуке «Экотрадиция».

«Сегодня книга уже доступна во многих библиотеках России, что открывает широкие возможности для образовательных учреждений. Это не просто сборник идей — это уникальный философский подход к созданию экологических инноваций, основанный на глубокой мудрости экотрадиций и знаниях о природе. Книга вдохновляет молодое поколение на разработку и внедрение реальных проектов, направленных на формирование устойчивого и экологически чистого городского пространства», — отмечает автор проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская.

Официальный сайт проекта organicalliance.ru. Светящиеся контейнеры доступны для заказа по электронной почте: inlo@organical1iance.ru.