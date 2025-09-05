На объектах Московского военного округа завершается подготовка к отопительному периоду

На обслуживаемых объектах жилищно-коммунальными службами филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу, идет заключительный этап подготовки к новому отопительному периоду 2025–2026 годов — проведение пробных топок. На сегодняшний день мероприятия завершены на 90%, сообщила пресс-служба учреждения.

Пробные топки являются важной частью подготовки объектов к наступлению осенне-зимнего периода и предполагают техническую проверку оборудования и возможность выявления неисправностей в системах отопления, оптимизацию процессов и внесение корректировок в эксплуатацию систем при необходимости, контроль за качеством теплоносителя и температурными параметрами, а также подготовку персонала.

Согласно графику опробования систем теплоснабжения, в войсковых частях военных городков Московского военного округа проводятся пробные топки и гидравлические испытания. Всего специалистам предстоит выполнить 428 пробных топок, на сегодняшний день проведено 363.

«В период проведения пробных топок военными коммунальщиками в течение 72 часов будет оцениваться готовность котельных, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения. Основной целью этих мероприятий является выявление скрытых дефектов и проблем, которые могут повлиять на бесперебойную работу систем отопления в зимний период. По итогам проведенных испытаний будет составлен перечень выявленных недостатков, что позволит организовать и контролировать их устранение до начала отопительного периода. Это важный шаг, который обеспечит надежное и качественное теплоснабжение для населения», — отметил начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО Денис Благодатский.

При проведении пробных топок работники жилищно-коммунальных служб осуществляют непрерывный контроль за работой тепловых сетей и тепловырабатывающих установок. Включает в себя регулярные обходы и осмотры теплогенерирующих объектов с целью выявления возможных дефектов. Это позволяет оперативно принимать меры по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения.

При этом в зоне особого внимания проверка работы котлов, запорно-регулирующих арматур, контрольно-измерительных приборов, резервного оборудования и контроль параметров теплоносителя на вводе в здание и узле регулирования, а также прогрев стояков и приборов отопления.

По результатам пробных топок будут составлены акты с указанием перечня выявленных недостатков. Эти данные станут основой для дальнейшей работы по устранению замечаний и подготовки систем к началу отопительного периода.

