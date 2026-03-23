На объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО идут весенние осмотры

Каждый год с наступлением весны специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) проводят весенние осмотры казарменно-жилищного фонда. В рамках этой работы осуществляются осмотры всех эксплуатируемых фондов включая: казармы, котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети, сети холодного водоснабжения, сообщила пресс-служба филиала.

Такие мероприятия направлены на оценку состояния зданий и сооружений, выявление необходимых ремонтов и улучшение условий проживания граждан.

На сегодняшний день военные коммунальщики в составе специально назначенных в воинских частях комиссиях, занимающихся проведением общего весеннего осмотра объектов имущественного комплекса, провели осмотры более 2 тысяч объектов КЖФ, ВКХ, ТХ, ЭСХ. Всего до конца марта предстоит осмотреть более 10 тысяч объектов военной и социальной инфраструктуры.

По результатам весенних осмотров будет проведена тщательная корректировка для утверждения планов ремонта эксплуатируемых объектов на 2026–2027 годы.

В ходе анализа осмотров будет определен перечень объектов, которые нуждаются в проведении текущего и капитального ремонтов. Кроме того, будут сформированы перечни аварийных объектов, которые требуют неотложного внимания. Эти объекты подлежат первоочередному ремонту, чтобы избежать потенциальных аварий и обеспечить безопасность. Для выполнения этих работ планируется привлечь специализированные организации, обладающие необходимыми навыками и опытом.

Также разрабатываются планы мероприятий по подготовке объектов материально-технической базы воинских частей к работе в предстоящий зимний период. Это включает в себя проверку систем отопления, водоснабжения и электроснабжения, а также другие аспекты, которые обеспечат бесперебойную работу объектов в холодное время года. Таким образом, комплексный подход к планированию ремонтов и подготовке инфраструктуры позволяет создать надежную основу для эффективного функционирования военных частей и обеспечения высокого уровня жизни личного состава.

«Сотрудники филиала продолжают обеспечивать стабильное прохождение отопительного периода 2025–2026 годов на объектах Минобороны несмотря на то, что эта зима оказалась более суровой, чем в предыдущие годы. Это достигнуто благодаря высокому уровню подготовки и слаженной работе на местах. Для предотвращения сбоев и минимизации возможных аварийных ситуаций предпринимаются всевозможные меры: от регулярного мониторинга состояния оборудования до проведения профилактических работ. Команды специалистов находятся в постоянной готовности, что позволяет быстро реагировать на любые возникающие проблемы», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.