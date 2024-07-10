На котельную микрорайона Выстрел Солнечногорска доставили новое оборудование

Продолжается масштабное обновление инфраструктуры на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Так, на объект доставили уже третий котел из запланированных четырех. Ход работ проинспектировали глава городского округа Константин Михальков, заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, представители областной и городской прокуратуры Андрей Скрыпник и Артем Шишов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик на месте рассказал о процессе и ответил на все вопросы. Ранее на объекте демонтировали старое оборудование — трубы, насосную станцию и станцию химподготовки. Взамен их установят все современное.

«Важно понимать, что сейчас проводится настройка оборудования, которая может привести к перебоям с водоснабжением, все эти скачки — явление временное. Подрядчик обозначил сроки запуска всех четырех котлов в ручном режиме — 15 сентября. А с середины ноября процессы автоматизируют, и все жители Выстрела будут стабильно получать горячую воду и полноценное теплоснабжение в своих домах», — отметил Константин Михальков.

В настоящее время подача горячей воды в дома налажена по временной схеме. В середине июля в микрорайон доставят две новые блочно-модульные котельные. Они будут обеспечивать жителей горячей водой до завершения реконструкции основной котельной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.