На котельной пос Голубое Солнечногорска установят оборудование производства РФ

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск полным ходом идет капитальный ремонт котельной. Ремонт осуществляется в рамках реализации государственной программы по модернизации системы теплоснабжения и проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершены работы по ремонту кровли здания котельной. Специалисты приступили к монтажу важных элементов инженерной инфраструктуры: устанавливаются коллекторы, запорная арматура и опорная площадка для обслуживания новых котлов. Важно отметить, что оборудование, которое будет установлено на объект, произведено отечественными предприятиями.

«Капитальный ремонт проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На данный момент котельная работает в штатном режиме — напоминаю, что она обслуживает 7,5 тысяч жителей и социально значимые объекты», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следующим этапом станет проведение пусконаладочных работ, необходимых для ввода обновленной котельной в полную эксплуатацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.