На котельной № 2 Красногорска проводится масштабная реконструкция

На объекте работают 35 специалистов. Уже были проведены работы по химводоочистке, смонтированы сетевые насосы и котел переведен в водогрейный режим. После этого начнутся работы по монтажу газового оборудования и автоматики безопасности котлов.

«Помимо реконструкции на котельной мы выполняем монтаж и строительство новой перемычки диаметром 500 мм между котельной № 2 и котельной № 1. Это будет связка двух котельных. Монтаж выполнен уже на 99%. Сейчас ведутся работы по врезкам и благоустройству территории», — рассказал генеральный директор Александр Шалагин.

Кроме того, планируется перевод парового котла в водогрейный режим, что позволит существенно упростить эксплуатацию котельных за счёт вывода из работы всего парового контура и упрощения эксплуатации самих котлов, а также ввод нового котла, что позволит увеличить мощность котельной до 80 гигакалорий и повысит надежность для жителей микрорайона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.