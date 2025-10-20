На коммунальных объектах Чехова прошла противоаварийная тренировка

Мероприятия проходят на регулярной основе для поддержания профессионального уровня диспетчеров и аварийно-ремонтных бригад. Основная цель противоаварийных тренировок — проверка готовности к оперативной ликвидации аварийных ситуаций и технологических отказов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для отработки четкого плана действий смоделировали аварийную ситуацию — был обнаружен поток пара, который исходил из колодца на одном из участков теплосети города. В таких случаях информация сначала поступает в аварийно-диспетчерскую службу, далее фиксируется сигнал тревоги и все данные передают ответственному руководителю и в управляющую компанию.

Оперативно формируется бригада специалистов, которая вместе с оснащенным необходимым оборудованием и техникой выезжает на место и устраняет последствия. При необходимости привлекаются рабочие управляющей компании, которые отрабатывают задание непосредственно в многоквартирных домах. На мониторах диспетчер в режиме реального времени может отслеживать движение автомобиля с аварийной бригадой и определять первоначальные сроки проведения работ.

«Для совершенствования подходов к устранению технологических нарушений, в работе используются современные технологии, включая специализированное программное обеспечение. Все события не только детально фиксируются, но и при помощи интернет-технологий оперативно передаются на рабочий планшет мастеру участка. Также в режиме реального времени диспетчеры отслеживают состояние всех коммуникаций и объектов теплоснабжения округа, будь то авария на сетях или снижение параметров теплоносителя с котельной. Для этого на наших объектах установлены датчики, которые фиксируют малейший сбой в режиме подачи теплоносителя или в работе оборудования. С этой же целью на концевых домах установлены датчики, мгновенно сигнализирующие на центральный диспетчерский пульт информацию о нарушении тех или иных параметров в подаче ресурсов по всему участку», — пояснил глава округа Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.