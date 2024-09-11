На юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения, поэтому было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. Работы планируется завершить до конца этого года.

За это время водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зону биоплато.

Специалисты удалят 3,5 тыс. кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится максимальная глубина, восстановят и укрепят береговую полосу на всем ее протяжении — 450 метров. Согласно проекту, она останется откосной, берега посыпят гравием и щебнем.

«Завершающим этапом станет создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую высадим водные растения. Дополнительно будут отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд», — отметил Бирюков.

Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Каждый составляется список водных объектов с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.