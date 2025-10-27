Мурашов рассказал об алгоритме контроля по ремонту подъездов в 2026 году

Главам муниципалитетов поручено создать программу по ремонту подъездов на следующий год до 1 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Мы ждем, чтобы нам были представлены подписанные со стороны управляющих компаний и муниципалитетов дорожные карты по ремонту подъездов на 2026 год», — сказал он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также Мурашов рассказал, что в рамках измененного подхода к ремонту подъездов в 2026 году предлагается сформировать программу, состоящую из двух блоков: муниципальные и частные управляющие компании. Нововведение поможет отремонтировать большее число подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что онлайн-голосования предполагают вовлечение каждого в управление домом.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.