Мурашов: инспекторы в Подмосковье проводят проактивные осмотры домов перед ОЗП

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов рассказал о подготовке многоквартирных домов в регионе к осенне-зимнему периоду. Сейчас их проактивно осматривают инспекторы.

Всего в Подмосковье более 53 тыс. многоквартирных домов. Из них в так называемой «в зоне риска» находятся более 23 тыс. МКД. Им уделяют особое внимание.

«Инспекторы обходят все эти дома до 1 сентября и вносят в ЕДС замечания. На сегодня мы осмотрели 76% домов. С нарушением было 60% (более 10 тыс. домов)», — отметил Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

На данный момент нарушения устранены в 7,4 тыс. МКД. За последнюю неделю количество исправленных ошибок увеличилось почти на 30%. Работы проведут до 15 сентября.

Также Мурашов добавил, что на концевых МКД устанавливают специальные датчики контроля параметров системы отопления, благодаря которым специалисты видят информацию о температуре подачи тепла и давление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев.