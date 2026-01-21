Муниципальная управляющая компания Солнечногорска взяла на обслуживание более 40 домов

Более 40 многоквартирных домов в Солнечногорске перешли на обслуживание муниципальной управляющей компании, созданной на базе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Солнечногорска, недовольные работой прежних управляющих компаний, получили возможность перейти на обслуживание в муниципальную структуру. Новая управляющая компания, созданная на базе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск», напрямую взаимодействует с водоканалом и энергосетями, что снижает финансовые риски и повышает надежность поставок коммунальных ресурсов.

В настоящее время под управлением МБУ «ДЕЗ» находятся более 40 многоквартирных домов. Специалисты компании проводят очистку дворовых территорий от снега и удаляют наледь с кровель зданий. В ближайшее время запланированы общие собрания с жильцами, которые приняли решение о смене управляющей компании, чтобы совместно обсудить и утвердить планы предстоящих работ.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов отметил, что работа компании строится по единым стандартам качества, утвержденным администрацией округа. Регламенты охватывают все услуги по содержанию жилого фонда: от уборки подъездов и прилегающих территорий до проведения ремонта.

Для получения подробной информации о переходе на обслуживание и условиях оказания услуг жители могут обращаться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.