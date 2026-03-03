Мособлводоканал усилил обслуживание очистных сооружений в Подмосковье

сегодня в 17:34

Специалисты Мособлводоканала регулярно проводят профилактику и чистку очистных сооружений в Подмосковье, уделяя особое внимание работе оборудования в зимний период, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На очистных сооружениях, находящихся в обслуживании Мособлводоканала, регулярно проводят профилактические осмотры оборудования и плановые технические работы. Специалисты проверяют состояние всех систем, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную очистку сточных вод.

В зимний период контроль усиливают. Сотрудники предприятия обследуют наружное оборудование — вторичные отстойники, резервуары и трубопроводы, оценивают риск образования ледяных пробок и замерзания коммуникаций. Это позволяет своевременно предотвращать возможные сбои.

Обязательной частью обслуживания остается работа с комбинированными установками решеток и песколовок. Они предназначены для удаления крупных механических примесей и песка, поступающих со сточными водами. Без регулярной очистки мусор и осадки накапливаются, засоряют фильтрующие элементы и снижают эффективность последующих этапов обработки.

Специалисты еженедельно очищают оборудование и вывозят в среднем по 1,5 кубометра песка с каждого объекта. Такие меры поддерживают исправность сооружений и стабильную работу всей системы водоочистки.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.