сегодня в 16:10

Мособлводоканал провел более 9 тыс консультаций для жителей Подмосковья в 2025 г

Специалисты Мособлводоканала в 2025 году ответили на 9 636 обращений жителей Московской области по вопросам водоснабжения и работы коммунальных сетей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Диспетчеры Мособлводоканала круглосуточно консультируют жителей Подмосковья по вопросам водоснабжения и состояния коммунальных сетей. В 2025 году специалисты предприятия предоставили 9 636 консультаций.

Информационная поддержка оказывается по телефону горячей линии, на выездных приемах и другими способами. При необходимости выезда специалистов запрос регистрируется автоматически и остается под контролем до полного решения вопроса.

Жители обращаются по вопросам подключения к централизованному водопроводу, восстановления колодцев, устранения неисправностей наружных водопроводных и канализационных сетей.

В шести округах региона — Павловском Посаде, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Орехово-Зуеве и Шатуре — уже пять месяцев работает единый бесплатный телефон для консультаций и сообщений населения.

Связаться с Мособлводоканалом можно по номеру 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.