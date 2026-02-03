Мособлводоканал провел более 630 работ по обслуживанию сетей в Подмосковье за неделю

Коммунальные службы Мособлводоканала выполнили свыше 630 профилактических и ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Мособлводоканала работают в усиленном режиме для обеспечения стабильной работы сетей водоснабжения и водоотведения в зимний период. По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева специалисты круглосуточно контролируют состояние объектов, устраняют засоры и проводят профилактические мероприятия.

За неделю выполнено 635 работ, в том числе устранено 232 засора в канализационных сетях, проведено 176 плановых работ, реализовано 48 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах, а также отремонтировано 34 трубопровода холодного водоснабжения с обслуживанием колодцев.

Для предотвращения аварий сотрудники очищают подъезды к объектам вручную и с помощью снегоуборочной техники, а также при необходимости заменяют вышедшие из строя элементы инфраструктуры. Все меры направлены на поддержание бесперебойной подачи воды жителям региона.

По вопросам водоснабжения и водоотведения граждане могут обращаться в кол-центр по телефону 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.