Мособлтепло запустило чат-бот для абонентов в Можайском и Рузском округах Подмосковья

Мособлтепло запустило пилотный проект чат-бота для жителей Можайского и Рузского округов Подмосковья. Новый сервис позволяет получать информацию о подаче тепла и воды, тарифах и технических сбоях, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Пилотный проект цифрового сервиса Мособлтепло начал работу в тестовом режиме в Можайском и Рузском муниципальных округах. Виртуальный консультант помогает жителям оперативно получать ответы на вопросы, связанные с подачей тепла и воды, тарифами, услугами и способами оплаты. Также через чат-бот можно узнать график работы и контактную информацию предприятия.

Общение с виртуальным помощником доступно ежедневно с 9:00 до 22:00. Для ускорения обработки обращений пользователям рекомендуется указывать район и тематику вопроса. На данный момент чат-бот обработал более 50 заявок.

С 16 марта специалисты Мособлтепло планируют добавить в чат-бот вкладку, где будет отображаться информация о технических сбоях в режиме реального времени. Это позволит пользователям круглосуточно узнавать об отключениях по конкретным адресам.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.