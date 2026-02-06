Мособлгаз продолжает газификацию СНТ «Южное» в Богородском округе

Строительство распределительного газопровода в СНТ «Южное» Богородского округа идет по графику, несмотря на снегопады и низкие температуры, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Работы по прокладке газовых сетей в СНТ «Южное» продолжаются в соответствии с установленными сроками и технологическими требованиями. До конца первого квартала 2026 года планируется завершить прокладку 2 900 метров новых газовых сетей и начать строительно-монтажные работы внутри границ участков заявителей.

На данный момент поступило 100 заявок от жителей товарищества, что свидетельствует о высоком интересе к программе газификации и готовности собственников подключиться к сетям. Прокладка газовых сетей до границ СНТ осуществляется бесплатно в рамках программы социальной газификации. Разводка внутри территории товарищества и до границ участков оплачивается жителями самостоятельно.

СНТ может участвовать в программе социальной газификации только при условии, что оно расположено в границах населенного пункта. Это обязательное требование для подачи заявки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.