Мособлгаз подключил к газу более 1 300 домов в Луховицах за четыре года

Более 1 300 частных домов в Луховицах подключили к газу за четыре года по программе социальной газификации. В очереди на подключение остаются еще 392 домовладения, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

За четыре года реализации программы социальной газификации в Луховицах построили новые газовые сети в 60 поселениях. Недавно газ подвели к 1 310-му дому, расположенному в микрорайоне Молодежный-3 города Луховицы.

В настоящее время в очереди на подключение к газу находятся еще 392 домовладения округа. Луховицкий район стал первым в Подмосковье, где Мособлгаз начал практическую реализацию президентского проекта в 2021 году.

Социальная газификация — это президентский проект, предусматривающий бесплатное подведение газовых сетей до границ земельного участка заявителя. Программа действует в населенных пунктах с уже существующей газораспределительной сетью. Проект стал бессрочным, поэтому подать заявку на бесплатное подключение можно в любое время при условии, что дом и участок официально зарегистрированы и находятся в газифицированном поселении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.