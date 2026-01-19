Мособлгаз газифицирует 70 населенных пунктов Подмосковья в 2026 году

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз в 2026 году обеспечит газом 70 населенных пунктов региона. Планируется строительство около 400 километров новых газораспределительных сетей, что позволит подключить к природному газу почти 9 тысяч жителей Подмосковья.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» подчеркнул, что газификация повышает комфорт и качество жизни, а также создает новые возможности для развития территорий. В список газифицируемых населенных пунктов вошли д. Анино и с. Покровское Волоколамского округа, д. Ильино городского округа Воскресенск, д. Паново, д. Брыньково, д. Ватулино Рузского округа, д. Белозериха Раменского округа, д. Коровино округа Чехов, д. Могутово городского округа Щелково и другие.

После строительства газопроводов-источников Мособлгаз построит распределительные сети внутри населенных пунктов. Жители смогут бесплатно подвести газ до границ своих участков по президентскому проекту «Социальная газификация» после подачи заявки.

Для включения населенного пункта в губернаторскую программу необходимо, чтобы в нем было прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного жителя не превышала 450 тысяч рублей. За более чем 20 лет реализации программы газификации к сетям подключено свыше 114 тысяч домовладений, что улучшило условия жизни почти для 290 тысяч человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.