«Мособлэнерго» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2025-26 гг

Приказом Минэнерго России подтверждена готовность«Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон 2025–2026 годов. Комиссией Ростехнадзора во всех филиалах «Мособлэнерго» проведена проверка готовности объектов электросетевого хозяйства к работе в предстоящий зимний период, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Все подготовительные мероприятия проводились по графику, утвержденному в компании. Завершен капитальный ремонт 289 км воздушных и кабельных линий электропередачи, отремонтировано электрооборудование, включая силовые трансформаторы, на 219 подстанциях, приведены в порядок строительные части 208 трансформаторных и распределительных подстанций различного типа. Произведено более 560 тыс. работ по техническому обслуживанию электрических сетей.

В рамках инвестиционной программы выполнено строительство и реконструкция 288,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено 147,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал компании, готовы к работе 568 единиц спецтехники, в том числе 141 передвижная дизельная электростанция общей мощностью 47 МВт.

В «Мособлэнерго» сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 349 бригад общей численностью 1,4 тыс. человек.

Основная задача всех выполненных подготовительных работ — снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья, в том числе и в условиях низких температур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.