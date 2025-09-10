МосОблЕИРЦ разъясняет нюансы оплаты ЖКУ при банкротстве

Нередко граждане, попавшие в сложную финансовую ситуацию, видят в банкротстве быстрое решение проблемы, не до конца понимая все последствия этого шага, в том числе — в части обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Посредники — юридические фирмы и частные консультанты — обещают быстрое и безболезненное списание долгов, создавая мнение, что банкротство освобождает от всех долгов, включая коммунальные платежи. Однако это не совсем так. Важныенюансы, о которых посредники часто умалчивают, поясняют специалисты МосОблЕИРЦ.

Платим по счетам

Освобождению от уплаты подлежит только та задолженность, которая образовалась до даты вынесения судом определения о принятии заявления о банкротстве. Иными словами, списываются только те долги, которые образовались до принятия заявления о банкротстве.

Все начисления за жилищно-коммунальные услуги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, являются текущими платежами и подлежат обязательной оплате в полном объеме (ст. 5 Федерального закон а от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Кто в квартире живет

Если банкрот — единственный собственник и проживает один, списывается долг, возникший до принятия заявления о банкротстве. Все текущие платежи нужно оплачивать.

Если банкрот владеет долей в квартире, списывается только часть долга, соразмерная доле банкрота, и только за период до принятия заявления (ст. 249 Гражданского кодекса РФ).

Если в квартире зарегистрированы другие жильцы, помимо банкрота, управляющая или ресурсоснабжающая организация вправе не производить перерасчет, так как зарегистрированные граждане являются солидарными должниками по оплате ЖКУ. То есть лично банкроту требования об оплате долга не предъявляются, но долг подлежит взысканию в полном объеме с солидарных должников.

Если банкрот — наниматель муниципального жилья, правила аналогичны. Если в квартире зарегистрированы другие граждане, они несут солидарную ответственность за долги (ст. 323 Гражданского кодекса РФ).

Какие еще могут быть последствия банкротства

5 лет нельзя брать кредиты без указания статуса банкрота, 3 года нельзя занимать руководящие должности, 5 лет нельзя повторно объявлять себя банкротом.

Кроме того, существует риск потери имущества. В конкурсную массу может войти все имущество, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости. Если квартира в ипотеке, ее можно лишиться.