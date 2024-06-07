МосОблЕИРЦ начисляет летние призы жителям за оплату коммунальных услуг

сегодня в 16:43

Клиенты МосОблЕИРЦ смогут поучаствовать в акции «Удача в быстрых платежах» и получить выигрыш в размере 3 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для участия в акции «Удача в быстрых платежах» необходимо до 15 числа полностью оплатить коммунальный счет через систему быстрых платежей одним из способов: в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ; в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф «Оплатить квитанцию онлайн».

Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в квитанции в графе «Итого к оплате».

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев