Мособлдума подготовила поправки к закону об обращении с коммунальными отходами

Согласно документу, региональные власти будут контролировать уборку свалок за границами населенных пунктов, а органы местного самоуправления — в их границах.

«Своими поправками мы предлагаем привести к единообразию полномочия органов МСУ в сфере обращения с ТКО. Чтобы все муниципальные образования были наделены полномочиями по выявлению и по ликвидации незаконных свалок в границах населенных пунктов, а также на участках в муниципальной или неразграниченной собственности вне зависимости от того, находятся они в границе населенного пункта или нет», — уточнил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он добавил, что изменения предполагают, что территории, загрязненные бытовыми отходами, будут обнаруживаться в рамках федерального государственного экологического контроля и государственного земельного контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.