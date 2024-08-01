сегодня в 09:03

Москвичам бесплатно поменяли 160 тысяч электросчетчиков в домах с начала года

Более 160 тыс. электрических счетчиков бесплатно поменяли жителям Москвы в домах с начала 2024 года. Замена приборов учета проводится централизованно, рассказал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В третьем и четвертом квартале 2024 года планируется установка еще 160 тыс. новых устройств.

Бирюков добавил, что счетчики жителям столицы меняют бесплатно. Так происходит потому, что с 1 июля 2020 года задачи по организации учета расхода электричества в многоквартирных домах перешли к «Мосэнергосбыту».

Специалисты столицы снимают старые счетчики, которые перестали работать или требуют поверки. Устройства меняют по согласованному графику. Новые электронные приборы учета прослужат до 30 лет.

Заместитель мэра Москвы добавил, что о сроках смены счетчиков горожан уведомляют заранее. Точные даты в домах публикуют на стендах для важной информации.