Мощность электроподстанции Солнечногорска увеличили в 1,5 раза

«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей городского округа Солнечногорск. Специалисты филиала «Северные электрические сети» на питающем центре заменили два трансформатора по 20 МВА на два по 40 МВА, что с учетом уже имеющегося трансформатора 40 МВА увеличило мощность подстанции в 1,5 раза, с 80 до 120 МВА, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое оборудование — отечественное, изготовлено на заводе «Воронежский трансформатор».

Реконструкция подстанции велась с применением цифровых технологий. Системы релейной защиты и автоматики выполнены на основе микропроцессорной техники. Включены в работу системы телемеханики и телеуправления. Все это дает возможность дистанционного управления электрооборудованием, повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.

«Питающий центр «Солнечногорск» является одним из опорных центров питания городского округа. В зоне его обслуживания — более 30 тысяч жителей, свыше двух десятков социально значимых и промышленных объектов. Модернизация питающего центра сократила трудоемкость его эксплуатации», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Всего по программе повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в прошлом году провели работы более чем в 50-ти населенных пунктах. Она реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.