сегодня в 20:39

«МОЭК» впервые повысил температуру теплоносителя в связи с похолоданием в Москве

В связи с понижением температуры в Московском регионе, диспетчерская служба ПАО «МОЭК» впервые в этом отопительном сезоне приняла меры по увеличению температуры теплоносителя, циркулирующего в системе теплоснабжения Москвы, сообщила пресс-служба организации.

Когда среднесуточная температура достигла плюс 3 градусов, параметры теплоносителя в основных сетях были скорректированы: минимальные значения поднялись с 75-77 градусов до 76-79 градусов.

Стоит отметить, что указанная температура относится к магистральным тепловым сетям, а не к внутридомовым системам отопления, где температура радиаторов рассчитывается индивидуально для каждого проекта дома с целью поддержания нормативной температуры в помещениях.

Решения об изменении параметров теплоснабжения принимаются заранее, учитывая краткосрочные прогнозы погоды. Быстрое увеличение температуры теплоносителя не представляется возможным из-за инерционности системы. Кроме того, необходимо принимать во внимание процессы теплового расширения металлических компонентов труб и оборудования при нагреве.

Настройка параметров подачи тепла и горячей воды в здания осуществляется автоматически под контролем диспетчерских служб, на основе данных, поступающих с погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных, в частности, на тепловых пунктах.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что метеорологическая зима в Москве ожидается не раньше 15–16 ноября из-за температуры выше нормы.

