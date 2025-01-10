Модернизацию около 900 контейнерных площадок Подмосковья проведут к июлю

На территории Московской области начинается 2 этап программы по модернизации контейнерных площадок, реализуемой под контролем областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках нее будет обустроено порядка 900 пунктов сбора отходов в 45 городских округах.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. К июлю планируем минимизировать их число еще на порядка 900 пунктах. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедове, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Обновленные площадки будут оборудованы плотными металлическими стенами и крышей, а также дополнительными баками и бункерами для крупногабаритных отходов.

Осенью на территории региона будет реализован 3 этап программы, в период которого будет обновлено еще порядка 700 контейнерных площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.